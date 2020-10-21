Вакантная должность главы города в Магадане не привлекла ни одного человека

Telegram-канал «Подъём»

В Магадане не смогли выбрать нового мэра. Не было подано ни одной заявки на должность.

Конкурсная комиссия, которая должна была отобрать кандидатов на пост мэра Магадана, не смогла представить ни одного потенциального главу города. В комиссию не поступило ни одной заявки на эту должность.

Приём заявлений на рассмотрение закончился еще вчера. Сам отбор должен был пройти 23 ноября.

Нынешний глава Магадана Юрий Гришин, судя по всему, также не хочет оставаться на посту мэра. Он заявил, что будут объявлены новые сроки проведения конкурса, передаёт Telegram-канал «Подъём».