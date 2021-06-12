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Политика
В жизни раз бывает 95 лет. Елизавета II отметила юбилей
12 июня, 2021 14:46
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Сегодня, 12 мая, королева Елизавета II отпраздновала свой официальный 95-й день рождения. Церемония из-за пандемии коронавируса второй год подряд прошла в Виндзорском замке.
На параде, который прошел во внутреннем дворе замка, королеву сопровождал ее 85-летний двоюродный брат, герцог Кентский принц Эдвард.
Сама королева наблюдала за происходящем, находясь под белым тентом. Военный оркестр Королевской гвардейской дивизии исполнил гимн и после этого полк Королевской гвардейской дивизии торжественным маршем прошел мимо монарха.
В конце церемонии гвардейцы конной артиллерии запустили в небо салют, который состоял из 41 холостого залпа, сообщает РЕН ТВ.
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