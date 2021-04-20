В зал к «привившемуся» ​Путину на международном форуме пустят небольшой круг людей

Политика

На сессию Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) с участием президента России Владимира Путина пустят ограниченное количество участников. Перед этим они пройдут двухнедельный карантин.

Как узнали «Открытые медиа», большинство примут участие в традиционной пленарной сессии онлайн. О том, что количество участников ограничат, рассказал источник в компании «Росконгресс», которая организует мероприятие.

Сколько именно человек будет в одном зале с Путиным, пока не ясно. До этого зал на 2500 человек всегда был забит.

Ранее сообщалось, что стоимость посещения пленарного заседания с Путиным в этом году выросла в два раза - с 410 до 960 тыс. рублей.

В последний раз ПМЭФ прошел в 2019 году. Он собрал 20 000 участников.