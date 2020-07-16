В Южно-Сахалинске полиция задержала сочувствующего хабаровчанам россиянина

Политика

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Житель Южно-Сахалинска Игорь Емельяненко, инициировавший мероприятие в поддержку протестующих хабаровчан, был задержан. Емельяненко оказался в руках полиции днем 16 июля.

По словам самого Емельяненко, он проходит обвиняемым по административной статье об экстремизме. Слушание назначено на 17 июля.

«Возможно, это связано с тем, что вчера Игорь опубликовал видео, в котором призывал на сегодняшний сход» - передает «Сибирь.Реалии» слова соратника Емельяненко, координатора движения «Время» Степана Лосева.

При этом, организованная им акция всё же началась. Горожане собрались у дома культуры «Родина» и выразили поддержку протестующим в Хабаровске.