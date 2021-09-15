В Евросоюзе захотели «бить» санкциями по своим же гражданам. Они собрались в Крым
Против граждан ЕС, которые собираются посетить выборы в Госдуму РФ на территории Крыма в качестве наблюдателей, необходимо ввести санкции. С таким предложением выступил литовский депутат Европарламента Петрас Аустревичюс.
Соответствующая поправка была внесена в проект доклада об отношениях с РФ.
В тексте подчеркивается, что страны Евросоюза должны приложить все усилия, чтобы граждане ЕС не участвовали в качестве независимых наблюдателей на думских выборах «в оккупированном Крыму. При этом отмечается, что голосование на территории полуострова организованно «незаконно».
«В этом контексте Европарламент и национальные парламенты должны избегать и вводить санкции против действий, которые могут быть ложно представлены как иностранное наблюдение», — цитирует текст доклада РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что на выборах в Госдуму, которые пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года будет присутствовать 250 иностранных наблюдателей из 55 стран.