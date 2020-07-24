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В ЕС потребовали немедленно освободить историка Юрия Дмитриева

Кирилл Савушкин
24 июля, 2020 19:20
2 мин
Photo
Flickr

В Евросоюзе четко обозначили свою позицию касательно приговора карельскому историку и правозащитнику Юрию Дмитриеву. В ЕС считают процесс показательным и требуют немедленного освобождения историка.

В Брюсселе призывают Москву обратить внимание на возраст общественного деятеля, а также на его состояние здоровья, подвергаемого особому риску в условиях пандемии.

«Фонтанка» приводит сообщение службы внешних связей ЕС: «Обвинения, выдвинутые против Юрия Дмитриева, по всей видимости, были вызваны его правозащитной деятельностью и его исследованиями политических репрессий в советский период, способствующими расркытию места массовых захоронений. То, как с ним обращаются, — это часть усиливающейся тенденции арестов и дискредитации правозащитников в Российской Федерации. Этот приговор рискует еще больше сократить пространство для гражданского общества и независимых голосов в стране».

Напомним, историк осужден на три с половиной года колонии по обвинению в развращении и насилии над малолетней приемной дочерью. Основным доказательством стал ряд фотографий, обнаруженных на компьютере Дмитриева, которые, как он утверждает, он делал для контроля над её состоянием здоровья.

темы
Евросоюз
уголовное дело
Юрий Дмитриев
2 мин