В ЕС потребовали немедленно освободить историка Юрия Дмитриева

Политика

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В Евросоюзе четко обозначили свою позицию касательно приговора карельскому историку и правозащитнику Юрию Дмитриеву. В ЕС считают процесс показательным и требуют немедленного освобождения историка.

В Брюсселе призывают Москву обратить внимание на возраст общественного деятеля, а также на его состояние здоровья, подвергаемого особому риску в условиях пандемии.

«Фонтанка» приводит сообщение службы внешних связей ЕС: «Обвинения, выдвинутые против Юрия Дмитриева, по всей видимости, были вызваны его правозащитной деятельностью и его исследованиями политических репрессий в советский период, способствующими расркытию места массовых захоронений. То, как с ним обращаются, — это часть усиливающейся тенденции арестов и дискредитации правозащитников в Российской Федерации. Этот приговор рискует еще больше сократить пространство для гражданского общества и независимых голосов в стране».

Напомним, историк осужден на три с половиной года колонии по обвинению в развращении и насилии над малолетней приемной дочерью. Основным доказательством стал ряд фотографий, обнаруженных на компьютере Дмитриева, которые, как он утверждает, он делал для контроля над её состоянием здоровья.