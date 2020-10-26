В Японии решили поставить точку в вопросе Курил и не откладывать до следующих поколений

Pxfuel.com

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга, недавно сменивший на посту Синдзо Абэ, хочет завершить переговоры с Россией о северных территориях (так в Японии называют южную часть Курильских островов). О планах он объявил во время выступления с программной речью в парламенте.

«Нужно поставить завершающую точку в переговорах о северных территориях, не откладывая это до следующих поколений», - сказал Суга.

Он собирается прийти к подписанию мирного договора «с помощью откровенного диалога на уровне высших руководителей» и за счет всестороннего развития отношений с Россией, пишет ТАСС.

Суга был назначен премьером 16 сентября. Перед этим Абэ объявил об отставке в связи с обострением хронического заболевания - язвенного колита. Политик выражал сожаление, что не смог подписать мирный договор с Россией в бытность премьером.