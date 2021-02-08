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В январе всего четыре раза: президент России стал реже появляться на людях

Лилия Караева
8 февраля, 2021 17:39
2 мин
Лилия Караева
8 февраля, 2021 17:39
2 мин
Владимир Путин
Kremlin Pool/via Global Look Press

График президента России Владимира Путина в январе 2021 года показывает, что глава государства как минимум в 4 раза реже стал встречаться с людьми. В начале прошлого года почти каждый его день был занят публичными мероприятиями.

В январе 2021-го график Путина включал 4 события. 7 января президент встретил Рождество в церкви под Великим Новгородом. 11 января Путин провел трехсторонние переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николой Пашиняном. 26 января он приехал на открытие транспортной развязки в Химках. 27 числа Путин посетил Музей Победы на Поклонной горе.

В 2020-м году у Путина было по меньшей мере 18 публичных мероприятий. 7 января прошлого года он посетил командный пункт группировки ВС в Сирии. 8 числа присутствовал на церемонии ввода в экспулатацию газопровода «Турецкий поток». 9 числа Путин наблюдал за учениями с борта крейсера «Маршал Устинов» в Черном море.

На следующий день он был в Ялте. 11 января президент отвечал на вопросы журналистов по итогам встречи с канцелром Германии Ангелой Меркель. 15 января состоялось послание Путина Федеральному собранию. Еще несколько мероприятий, следующих друг за другом, есть в графике Путина на сайте Кремля.

На сокращение количества встреч обратило внимание издание Znak.com.

Ранее сообщалось о строительстве двух одинаковых кабинетов в резиденциях Путина в Сочи и Подмосковье. Говорилось, что это необходимо для «конспирации».

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