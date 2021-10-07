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Политика
В Верховной раде Украины удивились отсутствию «партизанской войны» в Крыму
7 октября, 2021 16:54
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Pixabay
В Верховной раде назвали виновных в «оккупации» Крыма. Свое мнение высказал внефракционный депутат парламента Евгений Шевченко.
По словам депутата, Крым в 2014 году «оккупировали» жители полуострова, которые пришли на референдум. «Такое ощущение, что Россия завоевала, а все крымчане бедные, несчастные», - заявил он.
При этом Шевченко констатировал, что в Крыму нет ни сопротивления, ни партизанской войны, пишет «РИА Новости».
Крым превратится в курортный центр мирового уровня.
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