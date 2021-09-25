В Верховной раде предложили выдвинуть Владимира Зеленского на «Оскар»
Президента Украины Владимира Зеленского нужно выдвинуть на премию «Оскар» за лучший сценарий и спецэффекты к фильму «Покушение, которого не было». С такой инициативой выступил депутат Верховной рады Гео Лерос.
По мнению депутата, предполагаемая инсценировка покушения на первого помощника главы государства Сергея Шефира вполне тянет на «Оскар». Он отметил, что Зеленский заслуживает награды за «лучший сценарий и спецэффекты к фильму «Покушение, которого не было».
Ироничное предложение, выдвинутое Леросом, вызвало смех в зале заседания. Инициатива была отклонена – за нее проголосовали лишь 35 парламентариев. Еще 171 выступил против, остальные не стали участвовать в голосовании, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».
Напомним, 22 сентября неизвестные обстреляли автомобиль Шефира под Киевом. Сам чиновник не пострадал, однако его водитель был ранен. Зеленский поспешил заявить, что таким образом олигархи могли отреагировать на новые реформы.