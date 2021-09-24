В Верховной Раде предложили вручить Владимиру Зеленскому «Оскар» за покушение на убийство
Депутат Верховной Рады Гео Лерос предложил своим коллегам направить запрос в Американскую академию кинематографических искусств и наук о вручении президенту Украины Владимиру Зеленскому премии «Оскар». По мнению политика, лидер государства должен получить награду «за лучший сценарий и спецэффекты» к кинокартине «Покушение, которого не было».
Предложение Лероса зачитала на заседании зампредседателя однопалатного парламента Украины Елена Кондратюк. Она пояснила, что речь идет о покушении на убийство первого помощника Зеленского Сергея Шефира. В эту среду, 22 сентября, его автомобиль расстреляли прямо на дороге. Пули попали в водителя, его госпитализировали, Шефир жив и здоров.
Предложение Лероса рассмешило депутатов, но поддержали его лишь 35 политиков, вместо необходимых 226.
К слову, приближенные к Зеленскому чиновники считают, что инцидент связан с политикой президента Украины по борьбе с олигархами, передает «Украина.ру».
Ранее сообщалось о том, как Владимир Зеленский опозорил себя и страну на переговорах в Генеральной ассамблеи ООН.