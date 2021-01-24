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В Верхновной Раде обвинили украинские власти в нежелании обменивать пленных

Кирилл Савушкин
24 января, 2021 13:47
1 мин
Кирилл Савушкин
24 января, 2021 13:47
1 мин
Photo
Flickr

Депутат оппозиционной фракции Верховной Рады «Оппозиционная платформ — За жизнь» Ренат Кузьмин выступил с обвинениями в адрес официального Киева. По его словам, власти саботируют обмен пленными.

В своем интервью парламентарий заявил следующее: «На протяжении длительного времени обмены не проводятся. Несмотря на минские соглашения, несмотря на все эти договоренности, украинская вппозиласть саботирует эти обмены».

Дело в том, что офис президента Украины рассматривает главу «Оппозиционной платформы» Виктора Медведчука, как лицо, не имеющее право принимать участие в освобождении. Между тем, именно его посредничество стало важным условием для другой стороны, передают «Известия».

Сам Кузьмин с этим категорически не согласен, так как Медведчук является членом комитета по реинтеграции Донбасса, и подобные действия являются его прямым обязательством.

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пленные
Верховная Рада
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