В украинской Раде начали скандировать фамилию Александра Лукашенко на фоне закона об олигархах
В Верховной Раде депутаты начали скандировать «Лукашенко!» и «Диктатура!» на заседании по законопроекту об олигархах. Этот документ вызвал острую украинской оппозиции.
Рада отказалась рассматривать поправки, которые были внесены к законопроекту о «деолигархизации». Это вызвало бурную реакцию среди противников инициативы. Депутаты от партии Европейская солидарность» Николай Княжицкий и Ирина Геращенко поднялись к креслу вице-спикера Рады Руслана Стефанчука и начали скандировать «Лукашенко!».
«Он не придет, он в другой стране», - ответил им вице-спикер, отметив, что им стоит обратиться к депутату Евгению Шевченко.
Ранее депутат Шевченко был исключён из правящей партии «Слуга народа» за самовольную поездку в Минск и встречу с президентом Беларуси Александром Лукашенко.
Законопроект о «деолигархизации» предполагает запрет на финансирование политических партий и владение СМИ для богатейших граждан Украины. При этом в качестве олигархов документ определяет людей, которые владеют активами на сумму более миллиона прожиточных минимумов.
Противники законопроекта утверждают, что таким образом Совет национальной безопасности и обороны Украины сможет без суда признавать людей олигархами, а власти страны установят неограниченный контроль за политической жизнью, поясняет Lenta.ru.
Ранее в Раде обратили внимание на неуважение к Украине со стороны президента Турции. Об этом рассказывает ФБА «Экономика сегодня».