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Политика
В Украине забеспокоились после попытки Франции и Германии наладить отношения с РФ
25 июня, 2021 21:05
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John Macdougall/dpa/Globallookpress
В министерстве иностранных дел Украины пригласили на разговор дипломатов из ФРГ и Франции после того, как от лидеров двух стран прозвучала инициатива о проведении саммита ЕС - Россия.
Поручение убедиться в лояльности крупнейших европейских игроков было получено непосредственно от главы внешнеполитического ведомства Украины Дмитро Кулебы.
При этом, послы Германии и Франции поспешили заверить, что остаются «неизменными друзьями Украины». Об этом сообщает ТАСС.
Напомним, идея глав Франции и Германии провести саммит с участием России не была поддержана остальными странами ЕС.
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