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Политика
В Украине с распростертыми объятиями встретили новые вольности YouTube
24 апреля, 2021 14:11
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avlo_bagmutukrinform/Keystone Press Agency/Globallookpress
Украинский Минкульт с энтузиазмом отреагировал на блокировку ряда телеканалов страны на YouTube. Официальная позиция властей состоит в том, что данные ресурсы занимаются пророссийской пропагандой.
По словам главы ведомства Александра Ткаченко, данная мера является «важным шагом к признанию мирового сообщества борьбы Украины с информационным воздействием со стороны государства-агрессора».
Под санкции попали телеканалы «112 Украина», «Zik» и «NewsOne». Об этом сообщает REGNUM.
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