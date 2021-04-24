В Украине с распростертыми объятиями встретили новые вольности YouTube

Политика

Украинский Минкульт с энтузиазмом отреагировал на блокировку ряда телеканалов страны на YouTube. Официальная позиция властей состоит в том, что данные ресурсы занимаются пророссийской пропагандой.

По словам главы ведомства Александра Ткаченко, данная мера является «важным шагом к признанию мирового сообщества борьбы Украины с информационным воздействием со стороны государства-агрессора».

Под санкции попали телеканалы «112 Украина», «Zik» и «NewsOne». Об этом сообщает REGNUM.