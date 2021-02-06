В Украине обвинили российские власти в энергетическом кризисе

Политика

Возможный дефицит энергоресурсов на территории Украины может быть продиктован давлением Москвы, считает президент украинского Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Михаил Гончар.

По его словам, переборы с поставками угля, к примеру, влияют на работу ТЭЦ. Ненадлежащий контроль над запасами страны привел к тому, что поставки зависят от действий таких крупных игроков, как Россия и Беларусь.

При этом, закупка сырья у той же России, по словам Гончара, «бьет по стране в целом», ввиду специфики отношения двух государств. Об этом сообщает «Росбалт».