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Политика
В Украине обвинили российские власти в энергетическом кризисе
6 февраля, 2021 12:43
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Возможный дефицит энергоресурсов на территории Украины может быть продиктован давлением Москвы, считает президент украинского Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Михаил Гончар.
По его словам, переборы с поставками угля, к примеру, влияют на работу ТЭЦ. Ненадлежащий контроль над запасами страны привел к тому, что поставки зависят от действий таких крупных игроков, как Россия и Беларусь.
При этом, закупка сырья у той же России, по словам Гончара, «бьет по стране в целом», ввиду специфики отношения двух государств. Об этом сообщает «Росбалт».
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