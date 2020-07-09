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В ЦИК распробовали идею о многодневном голосовании

Кирилл Савушкин
9 июля, 2020 20:14
1 мин
Photo
Flickr

Центральная избирательная комиссия рассмотрит возможность проведения многодневного голосования осенью. Для этого проведут консультации с региональными отделениями.

На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным Памфилова заявила, что вопрос многодневного голосования будет обсуждаться с экспертным сообществом. «...И мы имеем право на заседании Центральной избирательной комиссии это решение принять. Но сначала предварительно проведем встречи с региональными избирательными комиссиями, а 16 июля уже с партиями, и только после этого будем принимать решение» - заявила глава ЦИКа.

По данным РИА «Новости», госпожа Памфилова настаивает на открытом характере обсуждения, в том числе и для СМИ. Напомним, единый день голосования состояится осенью, 13 сентября.

темы
Владимир Путин
ЦИК
Элла Памфилова
1 мин