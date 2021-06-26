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Политика
В центре Москвы полиция задержала участников акции против обязательной вакцинации
26 июня, 2021 18:44
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Zamir Usmanov/Global Look Press
Полиция в центре Москвы задержала нескольких участников акции против принудительной вакцинации от коронавируса. Митинг и шествие у памятника Пушкину организовали представители КПРФ, власти акцию не согласовали.
По данным очевидцев, на митинг пришли около 500 человек. В настоящий момент полиция проводит задержания участников мероприятия.
Среди них — глава фракции коммунистов в Мосгордуме Николай Зубрилин.
Акция проходила в формате встречи депутата Госдумы Валерия Рашкина, задержания начались после окончания акции, пишет «Коммерсантъ».
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