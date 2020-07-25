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В Тегеране жестко высказались о провокации США в адрес пассажирского самолета

Кирилл Савушкин
25 июля, 2020 09:30
1 мин
Photo
Flickr

Иранские представители в ООН намерены заявить протест Генеральному секретарю организации Антониу Гуттерешу в связи с провокаций в отношении пассажирского самолета исламской республики со стороны американских боевых истребителей.

Пассажирский самолет компании Mahan Air, пересекая воздушное пространство Сирии, подвергся угрозе со стороны двух истребителей, которые пошли на опасное сближение. Из разговоров по рации, пилот лайнера сделал вывод об американской принадлежности боевых машин.

Как сообщает REGNUM, в МИД Ирана также отреагировали на произошедшее, заявив, что страна предпримет политические и правовые меры в ответ на произошедшее.

темы
США
Иран
истребители
провокация
1 мин