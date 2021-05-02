В театре – бомба. В московском театре сорвали спектакль о событиях в Беларуси

Политика

В Москве в «Театре.doc» силовики сорвали премьерный показ спектакля «Соседи» о событиях в Беларуси, произошедших летом 2020 года. Об этом сообщил драматург и сценарист Иван Угаров на своей странице в Facebook.

«Во время документального спектакля «Соседи» выяснилось, что в «Театре.doc» заложена бомба. Спектакль сорван, всех вывели на улицу, все службы здесь, сейчас ждут кинолога», - написал он.

В полиции пока никак не прокомментировали данный инцидент.

Постановки театра срывали уже не раз. Так, два года назад режиссер Зарема Заудинова сообщала, что спектакль «Пытки» на площадке иммерсивного шоу «Безликие» в Санкт-Петербурге отменен после «звонка из ФСБ», пишет «Лента.ру».