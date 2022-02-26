В Тайване опасаются наступления Китая по Российско-украинскому сценарию
Власти Китайской республики Тайвань видят плохой признак в вводе российских войск на территорию Украины.
Президент этого частично признанного государства Цай Инвэнь призвала стороны немедленно сесть за стол переговоров и найти мирный и рациональный компромисс. Как один из основателей Организации Объединенных Наций и постоянный член Совета безопасности, Тайвань «готов участвовать во всех усилиях, которые способствуют мирному урегулированию спора»,- цитируют слова политика информационные агентства.
В правительственных кругах серьезно обеспокоены возможностью повторения российско-украинского сценария в решении застарелого китайско-тайваньского конфликта. Напомним, с 1949 года Китай не признает суверенитета этого островного государства и теоретически может попытаться вернуть «мятежную провинцию» силой.
В этой связи Цай Инвэнь поручила Совету по национальной безопасности начать усиленное наблюдение за проливом, отделяющий Тайвань от Китая,- сообщает информационное агентство «Красная весна». Оно сообщает, что в нейтральных водах вблизи острова сегодня замечен американский эсминец «Арли Бёрк» в сопровождении самолета радиоэлектронной разведки.