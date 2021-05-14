В Таиланде страх людей перед вакциной решили побороть уголовным наказанием

Политика

На территории провинции Таиланда Бурирам всерьез озаботились вакцинацией населения. Дело дошло до введения уголовного наказания.

Так, местный губернатор Тхатчакон Хаттхаттхаякун подписал указ, согласно которому, все лица, достигшие совершеннолетия, должны будут заполнить анкеты, в которых оценят риски собственного заражения. Отказ от анктерования будет караться штрафом эквивалентным 300 долларам, либо заключением до одного месяца.

Гораздо жестче наказание будет за отказ от вакцинации после предписаний медиков. В данной ситуации, штраф повышается до 600 долларов. В крайних случаях, есть вероятность получения тюремного срока в размере двух лет, сообщает РИА «Новости».

Анкету необходимо передать по месту жительства уже к 31 мая. Пока что Бурирам остается единственной провинцией страны, перешедшей к столь жестким мерам.