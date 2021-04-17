В Таджикистане напугали прячущихся в России граждан

Политика

Власти Таджикистана призвали своих граждан, нелегально находящихся на территории РФ, встать на миграционный учет.

Как заявили в Минтруда республики, если этого не произойдет, то многие таджикистанцы могут быть выдворены за пределы Российской Федерации, передает «Интерфакс».

Как гласит опубликованное в Facebook сообщение, граждане Таджикистана должны до 15 июня прибыть в районные отделы по вопросам миграции для регистрации.

Напомним ранее в российском МВД призвали правительства стран СНГ вывезти своих граждан, нелегально находящихся в России, до 15 июня.