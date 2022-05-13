«В свете серьезности военной обстановки»: Олаф Шольц попытался повлиять на Владимира Путина
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент РФ Владимир Путин провели телефонный разговор. Об этом сообщили представители как немецкой, так и российской стороны, но их сообщения имеют некоторые расхождения.
С немецкой стороны о разговоре глав государств сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.
По его словам, «в свете серьезности военной обстановки и последствий войны на Украине», немецкий лидер указал Путину на то, что бои в Украине необходимо завершить как можно скорее. Также нужно достичь улучшений в гуманитарной обстановке и продвижения в дипломатическом разрешении конфликта.
Кроме того, добавил Хебештрайт, Шольц обсудил с главой РФ ситуацию с продовольствием во всём мире, которая «особенно ухудшилась в связи с наступательной войной России». Канцлер подчеркнул, что на России в этом вопросе «лежит особая ответственность».
Кремль в свою очередь о разговоре Путина с Шольцем доложил в более протокольной форме. Пресс-служба сообщила, что ситуацию в Украине главы обсуждали «с акцентом на гуманитарные аспекты».
Путин, согласно тексту на сайте Кремля, сообщил канцлеру о задачах военной кампании, о мерах по «безопасности» мирного населения. Также глава РФ рассказал Шольцу про украинцев, которые якобы исповедуют «нацистскую идеологию» и применяют «бесчеловечные террористические методы».
В пресс-релизе утверждается, что мирные переговоры с Украиной были «по сути заблокированы Киевом».