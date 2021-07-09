В Свердловской области жители отчитали мэра на фоне надписи в поддержку Навального
Мэр города Камышлов Свердловской области Алексей Половников пообщался с прессой на фоне надписи «Боже, храни андеграунд и Навального». Видеозапись разговора чиновника с журналистами разместил в своем Facebook кандидат в Госдуму от партии «Яблоко» Владислав Постников.
Как поясняет Znak.com, градоначальник прибыл на одну из центральных улиц, чтобы проверить работу подрядчика по благоустройству. На проект из бюджета было выделено 89 миллионов рублей. Один из местных жителей отчитал Половникова за плохую службу.
Позднее там же мэр дал интервью прессе. О надписи в поддержку Навального он ничего не сказал. При этом все мы знаем практику, когда фамилия оппозиционера на стенах, снегу или мешках с мусором пробуждает во властях непреодолимое желание как можно скорее от нее избавиться.