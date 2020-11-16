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В Судане появятся ядерные корабли РФ и пункт обеспечения Военно-морского флота

Антон Мельников
16 ноября, 2020 21:01
2 мин
Pixabay
Pixabay

Президент РФ Владимир Путин распорядился подписать соглашение с Суданом, в рамках которого у России появится новый пункт снабжения Военно-морского флота (ВМФ).

«Принять предложение правительства Российской Федерации о подписании соглашения между Российской Федерацией и Республикой Судан о создании пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота Российской Федерации на территории Республики Судан», - говорится в распоряжении Путина.

От лица РФ подписывать соглашение с Суданом уполномочено Минобороны России.

Согласно документу, под пунктом «материально-технического обеспечения» подразумевается формирование российских Вооруженных сил, в том числе c военной и специальной техникой. В том числе пункты будут включать объекты жизнеобеспечения и обеспечения стоянки и ремонта военных кораблей России.

«Интерфакс» отмечает, что у России появится возможность размещать в пункте ВМФ в Судане корабли с ядерной энергетической установкой.

По данным ФБА «Экономика сегодня», соглашение будет действовать в течение 25 лет.

темы
Россия
Владимир Путин
Судан
ВМФ
ВС РФ
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