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Политика
В стране бывшего СССР официально назначен новый президент
28 января, 2021 10:38
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Youtube / AKIpress news
В Киргизии официально назначен новый президент страны Садыр Жапаров. Церемония его инаугурации идет в прямом эфире на государственном телеканале республики.
На мероприятии присутствуют бывшие главы страны - Сооронбай Жээнбеков и Роза Отунбаева и другие чиновники.
Лидеров других стран в этом году на инаугурацию не приглашали, отмечет «ТАСС».
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