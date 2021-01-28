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В стране бывшего СССР официально назначен новый президент

Антон Мельников
28 января, 2021 10:38
1 мин
Антон Мельников
28 января, 2021 10:38
1 мин
Youtube / AKIpress news
Youtube / AKIpress news

В Киргизии официально назначен новый президент страны Садыр Жапаров. Церемония его инаугурации идет в прямом эфире на государственном телеканале республики.

На мероприятии присутствуют бывшие главы страны - Сооронбай Жээнбеков и Роза Отунбаева и другие чиновники.

Лидеров других стран в этом году на инаугурацию не приглашали, отмечет «ТАСС».

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Киргизия
Инаугурация
Садыр Жапаров
1 мин
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