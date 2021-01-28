Политика

В Киргизии официально назначен новый президент страны Садыр Жапаров. Церемония его инаугурации идет в прямом эфире на государственном телеканале республики.

На мероприятии присутствуют бывшие главы страны - Сооронбай Жээнбеков и Роза Отунбаева и другие чиновники.

Лидеров других стран в этом году на инаугурацию не приглашали, отмечет «ТАСС».