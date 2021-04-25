Новости – Политика
Политика
В столице задержан главный конкурент Навального Михаил Светов
25 апреля, 2021 10:53
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Christian Schroedter via www.ima/Globallookpress.com
Силовики задержали члена этнического комитета незарегистрированной в России Либертарианской партии Михаила Светова. Основанием для этого стало административное правонарушение.
«Либертарианца Светова задержали. Основание - дело об административном нарушении, каком именно, не уточняется», - пишет в своем telegram-канале RT.
Ранее в квартире Светова прошел обыск, по данным силовых структур прошли мероприятия в рамках уголовного дела о совершении развратных действий из-за фотографии его бывшей девушки в Instagram.
Роскомнадзор внес аккаунт политика в реестр запрещенной информации, усмотрев в публикациях детскую порнографию.
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