Новости – Политика
Политика
В столице полиция начала «вязать» коммунистов
29 сентября, 2021 14:33
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Zamir Usmanov/Global Look Press
Полиция Москвы задерживает людей, которые считаются причастными к организации акций КПРФ 20 и 25 сентября. Мероприятия не были согласованы и считаются незаконными. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД в столице.
В полиции пояснили, что представители КПРФ публиковали призывы и информацию о несанкционированных мероприятиях. В связи с этим полицейские ведут работу по выявлению и задержанию лиц, которые причастны к организации несанкционированных массовых мероприятиях, передаёт «ТАСС».
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