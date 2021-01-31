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В столице на рынке «Каширский двор» произошел пожар

Сергей Михневич
31 января, 2021 08:20
1 мин
Сергей Михневич
31 января, 2021 08:20
1 мин
Пожар на рынке в Москве
Flickr Pixabay

Сегодня, 31 января, в Москве загорелся ангар на рынке «Каширский двор». Площадь пожара составила 100 кв. метров.

«На рынке «Каширский двор» на 33-м км МКАД горит ангар на площади 100 кв. м», - сообщили в пресс-службе МЧС России.

К настоящему моменту пожарным удалось ликвидировать возгорание на площади 150 кв метров, произошло частичное обрушение ангара. В экстренных службах рассказали, что никто не пострадал. Устанавливаются причины и обстоятельства случившегося, пишет Московский комсомолец.

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