В столице на рынке «Каширский двор» произошел пожар

Политика

Сегодня, 31 января, в Москве загорелся ангар на рынке «Каширский двор». Площадь пожара составила 100 кв. метров.

«На рынке «Каширский двор» на 33-м км МКАД горит ангар на площади 100 кв. м», - сообщили в пресс-службе МЧС России.

К настоящему моменту пожарным удалось ликвидировать возгорание на площади 150 кв метров, произошло частичное обрушение ангара. В экстренных службах рассказали, что никто не пострадал. Устанавливаются причины и обстоятельства случившегося, пишет Московский комсомолец.