В США заявили о приверженности диалогу с Россией

Политика

Посол США в Москве Джон Салливан заявил о необходимости в перезагрузке отношений Вашингтона и Москвы нет.

«Мы всегда считали, что должны вести диалог с Россией, а еще раньше - с Советским Союзом», - отметил он, комментируя звонок президента США Джо Байдена российскому лидеру Владимиру Путину в эфире телеканал Дождь.

По его словам, у России и США есть расхождения и серьезные разногласия, которые хорошо известны. Но, по словам посла, даже в области разногласий может быть достигнут прогресс. В этом связи он привел в пример продление Договора СНВ-3.

При этом Салливан согласился, что сейчас страны переживают неблагоприятный момент в отношениях, но во многом эти отношения отличаются от тех, которые были во время холодной войны.