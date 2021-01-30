Политика
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Новости Политика
Русская планета
Политика

В США заявили о приверженности диалогу с Россией

Сергей Михневич
30 января, 2021 12:02
1 мин
Сергей Михневич
30 января, 2021 12:02
1 мин
В США заявили о приверженности диалогу с Россией
Pixabay

Посол США в Москве Джон Салливан заявил о необходимости в перезагрузке отношений Вашингтона и Москвы нет.

«Мы всегда считали, что должны вести диалог с Россией, а еще раньше - с Советским Союзом», - отметил он, комментируя звонок президента США Джо Байдена российскому лидеру Владимиру Путину в эфире телеканал Дождь.

По его словам, у России и США есть расхождения и серьезные разногласия, которые хорошо известны. Но, по словам посла, даже в области разногласий может быть достигнут прогресс. В этом связи он привел в пример продление Договора СНВ-3.

При этом Салливан согласился, что сейчас страны переживают неблагоприятный момент в отношениях, но во многом эти отношения отличаются от тех, которые были во время холодной войны.

Поделиться
ТЕГИ
США
Россия
Политика
СНВ-3
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!