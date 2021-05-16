Новости – Политика
Политика
В США заступились за Палестину: полиция пока молчит
16 мая, 2021 09:02
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Serguei Fomine/Russian Look/Globallookpress
В Нью-Йорке сотни людей вышли на акцию в поддержку Палестины. Многие призывают «прекратить израильскую оккупацию».
По имеющимся данным, на акции в Бруклине, где собралось до полутысячи человек, все прошло без происшествий, несмотря на то, что некоторые протестующие залезали на машины.
Подобные демонстрации проходят в городе изо дня в день. Ранее шествия проходили в самом центре мегаполиса и полиции пришлось перекрывать ряд улиц на Манхэттене, сообщает ТАСС.
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