В США заступились за Палестину: полиция пока молчит

Политика

В Нью-Йорке сотни людей вышли на акцию в поддержку Палестины. Многие призывают «прекратить израильскую оккупацию».

По имеющимся данным, на акции в Бруклине, где собралось до полутысячи человек, все прошло без происшествий, несмотря на то, что некоторые протестующие залезали на машины.

Подобные демонстрации проходят в городе изо дня в день. Ранее шествия проходили в самом центре мегаполиса и полиции пришлось перекрывать ряд улиц на Манхэттене, сообщает ТАСС.