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Скончался известный американский сценарист, актер, режиссер и продюсер Уолтер Бернстайн. О смерти сценариста на 102-м году жизни сообщил в Twitter его давний друг.

Бернстайн родился в 1919 году в Бруклине. В 1941-м году его призвали на службу, и до окончания войны он был военным корреспондентом, писал для армейского еженедельника и для журнала The New Yorker, пишут Известия.

В 1950 году Бернстайна включили в «чёрный список» Голливуда за поддержку коммунизма. Долгое время сценаристу приходилось подписывать свои сценарии другими именами.

Самыми популярными работами режиссера стали ленты «Великолепная семерка», «Поезд», «Маленькая мисс Маркер».