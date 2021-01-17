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В Вашингтоне продолжают готовиться к инаугурации президента Джозефа Байдена. Она состоится 20 января.

В крупных городах страны в преддверии церемонии часть почтовых ящиков убрали или закрыли на замки. По словам представителя Почтовой службы США Дэвида Партенхаймера, в Вашингтоне это обычная мера перед инаугурацией нового президента в связи с информацией о возможных акциях протеста, сообщает «Коммерсант».

Ранее сообщалось, что Вашингтоне 6 января сторонники действующего президента Трампа устроили массовые беспорядки. Они ворвались в здание Капитолия и прервали заседание Конгресса.