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Политика
В США с улиц исчезнут почтовые ящики из-за инаугурации Байдена
17 января, 2021 09:13
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Pixabay
В Вашингтоне продолжают готовиться к инаугурации президента Джозефа Байдена. Она состоится 20 января.
В крупных городах страны в преддверии церемонии часть почтовых ящиков убрали или закрыли на замки. По словам представителя Почтовой службы США Дэвида Партенхаймера, в Вашингтоне это обычная мера перед инаугурацией нового президента в связи с информацией о возможных акциях протеста, сообщает «Коммерсант».
Ранее сообщалось, что Вашингтоне 6 января сторонники действующего президента Трампа устроили массовые беспорядки. Они ворвались в здание Капитолия и прервали заседание Конгресса.
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