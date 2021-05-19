В США против Дональда Трампа возбудили уголовное дело

Политика

В отношении компании экс-президента США Дональда Трампа началось уголовное расследование. Об этом сообщает NBC.

Генеральная прокуратура Нью-Йорка сообщила о расследовании уголовного дела в отношении Trump Organization. В настоящее время активно расследуется деятельность компании в уголовном ключе.

Расследование генеральной прокуратуры Нью-Йорка в отношении Trump Organization ведется с 2019 года. Компанию подозревают в искусственном завышении стоимости своих активов с целью получения кредитов, пишет «РИА Новости».