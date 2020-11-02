В США придумали способ защитить истребители F-35 от российских С-400

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В США нашли способ борьбы с российскими зенитно-ракетными комплексами С-400. В сенате начали разработку законопроекта, который будет регулировать продажу американского вооружения, в том числе истребителей пятого поколения F-35 различным странам.

Ограничения коснутся государств, которые приобрели иностранное вооружение, несущее потенциальную угрозу американским истребителям пятого поколения F-35, например, российские ЗРК С-400.

Странам, не входящим в блок НАТО, таким, как Финляндия и Швейцария, рассматривающим возможность закупки F-35, придется придерживаться новых правил, пишет «Газета. Ru».

Ранее сообщалось, что F-35 оказался не способен эффективно вести ближний воздушный бой. Также выявлены некоторые особенности, серьезно ограничивающие сверхзвуковую скорость полета боевой машины на больших высотах.