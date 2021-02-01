В США появилось предвестие нового обострения в отношениях с Китаем

Политика

Госсекретарь новой администрации США Энтони Блинкен в интервью телекомпании NBC дал ряд комментариев по поводу действий Китая.

Он заявил, что китайские власти оказывают недостаточное содействие представителям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые прибыли в Ухань для исследования причин возникновения COVID-19. По мнению Блинкена, Китай «совершенно не соблюдает требования» относительно предоставления представителям ВОЗ доступа на объекты, на которых вирус был офранцужен впервые. Китайская сторона не обеспечивает прозрачности при исследовании, что создает «серьезную проблему».

Также Блинкен считает проблемой экономические отношения США с Китаем. Он отмечает, что, при предыдущем президенте, Дональде Трампе, был принят ряд тарифов в отношении китайского импорта. Их необходимо подвергнуть детальному анализу, чтобы выяснить не наносят ли они вред экономике США. В частности, речь идёт о тарифной политике, которую принял Китай, когда повысил пошлины на сельхозтовары из Штатов.

Госсекретарь отметил и политику китайских властей в отношении Гонконга, где был принят закон запрещающий критиковать власти Китая. Блинкен считает, что США, также как и Великобритания, должны открыть границу для гонконгцев, которые хотят эмигрировать из-за притеснения и репрессий.

Блинкен заключил, что Штаты должны активнее противодействовать Китаю, что позволит укрепить позицию США в мире.

«Вызов, представляемый Китаем, столько же является следствием возрастающей силы Китая, сколько и допущенными нами слабостями», - цитирует госсекретаря США «ТАСС».

Напомним, после начала пандемии коронавируса отношения США и Китая сильно обострились. Трамп заявлял, что Пекин ответственен за распространение вируса и сокрытие информации о нём. Официальная позиция КНР заключалась в том, что страна предупреждала иностранных партнёров о связанных с инфекцией рисках.