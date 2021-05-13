В США поставили вопрос о новых президентских выборах из-за здоровья Джо Байдена

Политика

124 экс-адмирала и генерала в США составили открытое письмо, в котором поставили вопрос о новых президентских выборах. Они усомнились в психическом и физическом состоянии действующего главы Штатов Джо Байдена.

Текст письма гласит, что президент «должен быть способен быстро принимать точные решения в сфере национальной безопасности». По мнению подписантов, игнорировать здоровье избранного лидера Джо Байдена нельзя.

Экс-генералы обратили внимание на то, что новая администрация быстро подписала более 50 исполнительных указов, отменив тем самым «эффективную политику» предшествующего президента. Это оценили как «полномасштабную атаку на конституционные права американских граждан».

Авторы письма не верят в честность выборов 2020 года. По их мнению, имели место нарушения.

«Без честных и справедливых выборов, которые точно отражают волю народа, наша конституционная республика потеряна», - сказано в открытом письме, опубликованном на портале Flag Officers 4 America.

Ранее Байден споткнулся на трапе самолета. До этого он упал, поднимаясь на президентский борт. Белый дом объяснял падение сильным ветром.