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Политика
В США посчитали опасным для полетов небо над Россией и Украиной
18 апреля, 2021 09:44
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Kremlin Pool/via Globallookpress.com
Авиационная служба США выпустила рекомендацию для перевозчиков, согласно которой, над Россией и Украиной следует начать летать осторожно.
Поводом для предупреждения стала эскалация военного конфликта на границе двух государств. При этом, в Киеве отмечают, что тщательно отслеживают ситуацию в воздухе.
«Сейчас опасности для гражданской авиации нет», — заявили в Госавиаслужбе страны. Об этом сообщает «Росбалт».
Напомним, и Россия и Украина ведут переброску войск в направлении границы двух государств.
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