В США посчитали опасным для полетов небо над Россией и Украиной

Политика

Авиационная служба США выпустила рекомендацию для перевозчиков, согласно которой, над Россией и Украиной следует начать летать осторожно.

Поводом для предупреждения стала эскалация военного конфликта на границе двух государств. При этом, в Киеве отмечают, что тщательно отслеживают ситуацию в воздухе.

«Сейчас опасности для гражданской авиации нет», — заявили в Госавиаслужбе страны. Об этом сообщает «Росбалт».

Напомним, и Россия и Украина ведут переброску войск в направлении границы двух государств.