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Политика
В США получили сообщения о минировании накануне инаугурации Джо Байдена
20 января, 2021 19:31
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Pixabay
Американские СМИ сообщили, что в Верховный суд США поступило сообщение о минировании здания.
По данным телекомпании NBC, здание суда эвакуировали. Об этом сообщил один из корреспондентов компании.
При этом CNN подтверждает сообщение о бомбе, но опровергает информацию об эвакуации.
Отметим, что здание Верховного суда находится напротив Капитолия, в котором заседает Конгресс США.
Сообщения о бомбе поступили на фоне готовящейся инаугурации нового президента США Джо Байдена, отмечает «РБК».
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