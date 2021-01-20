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В США получили сообщения о минировании накануне инаугурации Джо Байдена

Антон Мельников
20 января, 2021 19:31
1 мин
Антон Мельников
20 января, 2021 19:31
1 мин
Pixabay
Pixabay

Американские СМИ сообщили, что в Верховный суд США поступило сообщение о минировании здания.

По данным телекомпании NBC, здание суда эвакуировали. Об этом сообщил один из корреспондентов компании.

При этом CNN подтверждает сообщение о бомбе, но опровергает информацию об эвакуации.

Отметим, что здание Верховного суда находится напротив Капитолия, в котором заседает Конгресс США.

Сообщения о бомбе поступили на фоне готовящейся инаугурации нового президента США Джо Байдена, отмечает «РБК».

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Минирование
Джо Байден
Бомба
Инаугурация
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