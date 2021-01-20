В США получили сообщения о минировании накануне инаугурации Джо Байдена

Политика

Американские СМИ сообщили, что в Верховный суд США поступило сообщение о минировании здания.

По данным телекомпании NBC, здание суда эвакуировали. Об этом сообщил один из корреспондентов компании.

При этом CNN подтверждает сообщение о бомбе, но опровергает информацию об эвакуации.

Отметим, что здание Верховного суда находится напротив Капитолия, в котором заседает Конгресс США.

Сообщения о бомбе поступили на фоне готовящейся инаугурации нового президента США Джо Байдена, отмечает «РБК».