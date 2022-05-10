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Политика
В США обдумывают конечные цели Путина на Украине и говорят о подавленности президента в День Победы
10 мая, 2022 15:50
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Kremlin Pool/Global Look Press
В администрации президента США Джозефа Байдена говорят о подавленности главы России Владимира Путина во время речи в День Победы. Это затмило попытки выяснить конечные цели российского лидера на Украине.
Официальные лица считают, что Путин хочет ощутимой победы. При этом они не знают, какие меры будут для президента достаточными для объявления победы. Чиновник сказал CNN, что цели Путина не очевидны.
Сложность оценки целей была подчеркнута речью Байдена. Он выражал обеспокоенность тем, что Путин не нашел выхода из продолжающейся спецоперации.
Она длится 76-й день - с 24 февраля.
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