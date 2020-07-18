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В США не хотят впускать в «центр сцены» компартию Китая

Кирилл Савушкин
18 июля, 2020 14:30
1 мин
Photo
Flickr

Генпрокурор США Уильям Барр резко высказался об амбициях Коммунистической партии Китая. По его словам, она использует огромные ресурсы своего народа для установления собственной диктатуры в мире.

Барр убежден, что реакция американских властей на мировые амбиции китайской Компартии является одним из ключевых вопросов нынешнего столетия. Он также отмечает, что лидер партии Си Цзиньпин добившись невиданной централизации власти, более не скрывает своих амбиций по продвижению «ближе к центру сцены», передает REGNUM.

«Китай больше не скрывает свою силу и не выжидает своего часа. С точки зрения его коммунистических правителей, время Китая пришло» - пугает мировую общественность американский политик.

темы
США
Китай
коммунизм
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