В США назвали российские ракеты «летающим Чернобылем»

Политика

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США призывали Россию отказаться от разработки и внедрения ракет с ядерным двигателем. Об этом заявил в ходе слушаний в комитете сената по иностранным делам спецпосланник президента Соединенных Штатов по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

Биллингсли назвал ракету с ядерным двигателем «летающим Чернобылем» и заявил, что такое вооружение вообще не должно существовать в мире. Также он предположил, что ракета будет создавать во время полета большой радиоактивный выброс, пишет «РИА Новости».

Европейские и американские ученые во главе с Йонасом Ягермейром из Потсдамского института исследований климата прогнозируют глобальный голод даже в случае локального ядерного конфликта.

Такое развитие событий, по их мнению, весьма вероятно между Пакистаном и Индией.