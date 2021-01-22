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В США назначен новый министр обороны. Таких на посту ещё не было

Антон Мельников
22 января, 2021 20:43
1 мин
Антон Мельников
22 января, 2021 20:43
1 мин
Youtube / PBS NewsHour
Youtube / PBS NewsHour

В Соединённых Штатах назначен новый глава министерства обороны. Им стал генерал Ллойд Остин. Его кандидатуру утвердил Сенат США. Об этом сообщил американский телеканал CNN.

Кандидатуру генерала ранее выдвинул новый президент страны Джо Байден. В истории США Остин стал первым афроамериканцем на посту главы Пентагона.

CNN отмечает, что команда Байдена, по сравнению с предыдущими администрациями, самая этнически разнообразная за всю историю страны, передаёт Lenta.ru.

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