В США назначен новый министр обороны. Таких на посту ещё не было

Политика

В Соединённых Штатах назначен новый глава министерства обороны. Им стал генерал Ллойд Остин. Его кандидатуру утвердил Сенат США. Об этом сообщил американский телеканал CNN.

Кандидатуру генерала ранее выдвинул новый президент страны Джо Байден. В истории США Остин стал первым афроамериканцем на посту главы Пентагона.

CNN отмечает, что команда Байдена, по сравнению с предыдущими администрациями, самая этнически разнообразная за всю историю страны, передаёт Lenta.ru.