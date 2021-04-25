В Совфеде преуменьшили значение высказывания главы британской разведки

Политика

В Совете Федерации отреагировали на резонансное заявление главы британской разведки касательно России.

Накануне возглавляющий внешнюю разведку Великобритании Ричард Мур охарактеризовал РФ как «объективно ослабевшую» державу. По его словам, корень проблемы кроется в экономическом и демографическом аспектах.

Сенатор Совета Федерации Сергей Цеков, в свою очередь, назвал данное высказывание булавочным уколом, который Россия проигнорирует. Об этом сообщает РИА «Новости».