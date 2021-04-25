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Политика
В Совфеде преуменьшили значение высказывания главы британской разведки
25 апреля, 2021 16:51
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Yevgeny Philippov/Global Look Press
В Совете Федерации отреагировали на резонансное заявление главы британской разведки касательно России.
Накануне возглавляющий внешнюю разведку Великобритании Ричард Мур охарактеризовал РФ как «объективно ослабевшую» державу. По его словам, корень проблемы кроется в экономическом и демографическом аспектах.
Сенатор Совета Федерации Сергей Цеков, в свою очередь, назвал данное высказывание булавочным уколом, который Россия проигнорирует. Об этом сообщает РИА «Новости».
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