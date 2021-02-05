В соседней стране начнут штрафовать за просмотр российских телеканалов

Политика

В Латвии окончательно принята поправка в закон, предусматривающая штраф за нелегальный просмотр спутниковых телеканалов, включая российских. Ранее закон предполагал санкции дл поставщиков услуг за трансляцию запрещенного контента, теперь ответственность начнут распространять на физических лиц.

Авторы инициативы полагают, что изменения в законе ограничат доступ к нелицензионному просмотру российских телеканалов.

По данным властей, услугами нелегальных операторов пользуются 62 тысячи домохозяйств. Сумма штрафа для физлиц не называется, пишет Press.lv.

Ранее крупнейший латвийский телеоператор Tet запретил трансляции Первого канала, «НТВ Мир», «РЕН ТВ Балтия», «Кинокомедия» и «Киномикс». Причина запрета - в опасениях по поводу несоблюдения режима санкций.