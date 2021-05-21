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Политика

В СК проверяют по делу о реабилитации нацизма критиковавшего лицемерие краеведа

Кирилл Савушкин
21 мая, 2021 16:39
1 мин
Кирилл Савушкин
21 мая, 2021 16:39
1 мин
Maksim Konstantinov/Global Look Press
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Сотрудники СК по Новосибирской области проводят проверку в отношении Андрея Позднякова. Писавшего о политизации праздника 9 мая краеведа решили обвинить в реабилитации нацизма.

Сам автор нашумевшей статьи «Российское «Можем повторить» - это ужасно: о том, как Великую Победу превратили в шоу» выразил крайнее возмущение начавшимся процессом.

«Какая дискредитация памятных дат, если я пишу о своих собственных дедах, которые воевали в Великую Отечественную войну? Какое в этом случае возможно пренебрежение?» - приводит его слова издание «Сибирь.Реалии».

Статью, в которой Поздняков рассуждает о том, где заканчивается подлинный патриотизм и начинается шоу, планируют подвергнуть лингвистической экспертизе. Ее автору, в случае решения не в его пользу, может грозить штраф в 3 миллиона рублей или срок до 3 лет.

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