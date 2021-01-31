Политика

Сегодня, 31 января, в крупнейших городах Сибири прошли несогласованные акции. Правозащитники сообщают о 145 задержанных к настоящему моменту.

Так, согласно данным общественников, во Владивостоке задержали 76 человек, в Хабаровске - 8, в Новокузнецке - 16, в Иркутске — 10, передает РБК.

По несколько человек были задержаны в Чите, Барнауле, Новосибирске, Кемерово и ряде других городов, пишет Московский комсомолец.