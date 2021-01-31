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Политика
В Сибири стало известно о задержанных
31 января, 2021 10:08
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Pixabay
Сегодня, 31 января, в крупнейших городах Сибири прошли несогласованные акции. Правозащитники сообщают о 145 задержанных к настоящему моменту.
Так, согласно данным общественников, во Владивостоке задержали 76 человек, в Хабаровске - 8, в Новокузнецке - 16, в Иркутске — 10, передает РБК.
По несколько человек были задержаны в Чите, Барнауле, Новосибирске, Кемерово и ряде других городов, пишет Московский комсомолец.
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