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В Сибири на митингах в поддержку Навального задержали почти 100 человек

Сергей Михневич
23 января, 2021 14:27
1 мин
Сергей Михневич
23 января, 2021 14:27
1 мин
Алексей Навальный
Flickr.com

В городах Сибири практически завершились несанкционированные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которого арестовали на 30 суток. По данным портала «ОВД-Инфо» на 13:00 мск, задержали 237 человек.

В Новосибирске задержали 56 человек, Якутске - 13, Омске - 9, Красноярске - 7, Иркутске - 1.


Поводом для акции стало задержание оппозиционера Алексея Навального. Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) задержали его 17 января в аэропорту Шереметьево по прилету из Берлина, пишет РИА Новый день.

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