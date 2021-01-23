Политика

В городах Сибири практически завершились несанкционированные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которого арестовали на 30 суток. По данным портала «ОВД-Инфо» на 13:00 мск, задержали 237 человек.

В Новосибирске задержали 56 человек, Якутске - 13, Омске - 9, Красноярске - 7, Иркутске - 1.



Поводом для акции стало задержание оппозиционера Алексея Навального. Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) задержали его 17 января в аэропорту Шереметьево по прилету из Берлина, пишет РИА Новый день.