В Сибири и на Дальнем Востоке выступили в поддержку Алексея Навального

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В Сибири и на Дальнем Востоке начались пикеты в поддержку Алексея Навального. Известно об акциях во Владивостоке, Тюмени и Новосибирске.

Сотрудник Штаба Навального во Владивостоке вышел на пикет с плакатом, на котором была написана цитата из Евангелия.

В Новосибирске местная жительница надеется на помощь оппозиционного политика в борьбе с местными чиновниками за положенную ей, как сироте, квартиру, передает «Сибирь.Реалии».