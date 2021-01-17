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Политика
В Сибири и на Дальнем Востоке выступили в поддержку Алексея Навального
17 января, 2021 20:19
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В Сибири и на Дальнем Востоке начались пикеты в поддержку Алексея Навального. Известно об акциях во Владивостоке, Тюмени и Новосибирске.
Сотрудник Штаба Навального во Владивостоке вышел на пикет с плакатом, на котором была написана цитата из Евангелия.
В Новосибирске местная жительница надеется на помощь оппозиционного политика в борьбе с местными чиновниками за положенную ей, как сироте, квартиру, передает «Сибирь.Реалии».
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